Bob Odenkirk è il protagonista del remake di The Room, un progetto ideato per beneficienza

Bob Odenkirk sarà al centro del nuovo remake di The Room, il celeberrimo film firmato da Tommy Wiseau, in occasione di un progetto benefico.

Bob Odenkirk, la star di Better Call Saul, si calerà nei panni di Tommy Wiseau per un nuovo remake di The Room. È stato l'attore stesso ad annunciare la nuova fatica, anticipando che si tratta di un progetto realizzato dall'organizzazione Acting for a Cause, a beneficio dell'amfAR, The Foundation for AIDS Research.

Considerato da tutti come il peggior film mai realizzato nella storia del cinema, The Room continua ancora oggi ad essere oggetto di riflessioni e divertimento da parte dei cinefili di tutto il mondo, avendo assunto il ruolo di vero e proprio cult underground. Realizzato nel 2003 da Tommy Wiseau, si presenta come il tentativo di scrivere una storia drammatica, trasformatosi, inavvertitamente, in una commedia conosciuta a livello mondiale.

Bob Odenkirk è il secondo artista che ha scelto di omaggiare, in qualche modo, questa pellicola, seguendo al progetto realizzato in precedenza da James Franco: The Disaster Artist.

"È reale. È tutto vero. E lascia che ve lo dica, ho fatto del mio meglio per RENDERE CONVINCENTE ogni battuta, il più onestamente possibile... e mi sono divertito un mondo", si legge nel post Twitter in cui Bob Odenkirk ha annunciato il progetto che, in base a quanto riportato da Screen Rant, sarà un remake full green screen. Dopo il grande successo con Better Call Saul, cosa dobbiamo aspettarci da questa interpretazione?