Better Call Saul, Bob Odenkirk svela cosa ostacolerebbe un possibile revival

La star di Breaking Bad e della serie prequel ha parlato della possibilità di rivedere Saul Goodman sugli schermi televisivi.

Bob Odenkirk ha parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un revival di Better Call Saul, la serie andata in onda dal 2015 al 2022.

Lo show ha ottenuto ben 53 nomination ai premi Emmy e 6 ai Golden Globes, senza tuttavia mai vincere.

Il possibile revival di Better Call Saul

Durante un'apparizione alla trasmissione Today, Bob Odenkirk ha spiegato perché un ritorno sugli schermi del personaggio che ha interpretato in Breaking Bad e nel progetto prequel sarebbe un po' complicato.

Alla fine di Better Call Saul, il protagonista è stato infatti condannato a ben 86 anni di carcere a causa dei crimini commessi.

L'interprete di Saul Goodman ha ricordato: "Quel personaggio ha dato una svolta alla mia vita e ho dato a quella parte più di quanto io abbia fatto con ogni altro ruolo".

Bob ha quindi aggiunto: "Vince Gilligan e Peter Gould hanno creato quello show. Sono alcuni dei migliori autori che abbiano mai lavorato per la tv. Quindi se dovessero pensare a qualcosa ambientato in quel mondo, ovviamente lo farei".

Cosa ostacola il ritorno di Saul

Odenkirk ha tuttavia frenato le speranza dei fan ricordando che difficilmente verrà realizzato un revival: "Penso che tutti siano passati a progetti molto più fantastici che vedrete presto".

A complicare la situazione c'è inoltre la situazione in cui si trova il protagonista: "Non uscirà di prigione. Se ci sarà un altro show su Saul, si svolgerà all'interno di una prigione".

Better Call Saul 6: un'immagine di Bob Odenkirk

Gilligan è tornato recentemente a lavorare per il piccolo schermo in occasione di Pluribus (di cui potete vedere ilprimo teaser), una serie targata Apple TV+ la cui trama è ancora avvolta dal mistero. Lo show viene descritto come una 'dramedy sci-fi' che attingerà anche ad altri generi televisivi.

I fan dovranno attendere fino a venerdì 7 novembre prima di poter vedere i primi due episodi dei dieci che compongono la prima stagione.