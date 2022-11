Blumhouse e Atomic Monster: in arrivo una fusione tra le realtà fondate da Jason Blum e James Wan?

Jason Blum e James Wan potrebbero fondere le loro case di produzione, dando vita a una realtà specializzata in progetti horror.

Le trattative per unire Blumhouse Productions e Atomic Monster sono attualmente in corso e, se andranno a buon fine, il risultato potrebbe cambiare il panorama del genere.

Blumhouse, abitualmente, produce film a basso budget e ha un accordo con Universal che potrebbe essere esteso ai titoli dell'Atomic Monster che, attualmente, è reduce dalla fine degli accordi che aveva con la Warner Bros da un decennio.

James Wan, intervistato dal New York Times, ha dichiarato: "Ci completiamo a vicenda, yin e yang, ed è parte di ciò che lo rende così eccitante".

I progetti delle due case di produzione, dal 2004, hanno incassato oltre 11.6 miliardi di dollari con progetti come Paranormal Activity, The Purge, The conjuring e Saw.

Nel caso in cui avvenga la fusione, Atomic Monster e Blumhouse continuerebbero ad agire in modo separato, mantenendo la propria autonomia e brand identity. La fusione dovrebbe però migliorare le rispettive attività, espandendole nel settore dei videogiochi, intrattenimento dal vivo e dei progetti audio.

Le due realtà hanno già collaborato in occasione di M3gan, un thriller in arrivo il 6 giugno 2023.