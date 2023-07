Blue Beetle, Susan Sarandon: 'La mia villain è l'incarnazione dell'imperialismo'

Susan Sarandon era una delle pochissime a Hollywood a non aver ancora partecipato a nessun film di supereroi (anche Harrison Ford è capitolato, per dire), ma la sua occasione è finalmente arrivata. Sarà infatti l'antagonista Victoria Kord nel nuovo film DC Blue Beetle per la regia di Ángel Manuel Soto: una villain bramosa di potere e profondamente imperialista.

Captain America: Brave New World, "Che cos'è Red Hulk?" la risposta di Harrison Ford agli spoiler è esilarante

Il suo personaggio è stato creato appositamente per il film, anche se ha iniziato ad apparire nei fumetti nel 2022 a partire da Blue Beetle: Graduation Day, e l'attrice premio Oscar si dice elettrizzata da questa nuova esperienza. Ritiene, infatti, che sia sempre più emozionante interpretare un cattivo piuttosto che l'eroe in un film: i villain, in fondo, hanno più sfaccettature, sono complessi e permettono agli attori di immergersi nel personaggio cercando di cogliere le motivazioni che li spingono ad agire in un certo modo. È proprio il caso di Victoria Korg: la Sarandon ha capito la sua ambizione e la sua voglia di dimostrare quanto vale. "È una donna molto intelligente che si è dedicata all'azienda di famiglia" - afferma "per poi vedersela scivolare da sotto i piedi quando il padre la dà a suo fratello. Uno shock enorme. Soprattutto perché questo figlio è totalmente irresponsabile e vanifica gli sforzi fatti distruggendo l'azienda."

Blue Beetle: un riferimento esplicito al Superman DCU nel promo del San Diego Comic-Con 2023

Secondo Susan Sarandon, Victoria è un simbolo dell'imperialismo più sfrenato, brama lo Scarabeo alieno ed è ossessionata dall'idea di cambiare il mondo grazie al suo potere. Intervistata da EW ha dichiarato: "Il mio personaggio crede in questa farsa e la porta avanti per suo tornaconto personale, ovvero ottenere ricchezza, uranio e altre risorse naturali che servono a rendere più sicuro il mondo in nome della democrazia".

Ad affiancare la Sarandon in Blue Beetle ci sarà un cast prevalentemente latino-americano a partire da Xolo Mariduena, che interpreta il protagonista Jaime Reyes, un ragazzo appena laureato che torna nella sua città natale per costruire il suo futuro quando viene scelto come ospite simbiota per lo Scarabeo. Adriana Barraza e Damián Alcázar saranno rispettivamente sua nonna Nana e suo padre Alberto. Dalla parte dei cattivi troviamo, invece, i due inseparabili compagni di Victoria, Carapax (Raoul Max Trujillo) e il dottor Sanchez (Harvey Guillén).

Blue Beetle: in arrivo il primo cinecomic con un supereroe latinoamericano