Blue Beetle: Susan Sarandon sarà la villain del film

Susan Sarandon sarà l'interprete della villain Victoria Kord nel film Blue Beetle prodotto da DC Films.

Sharon Stone aveva iniziato le trattative con la produzione per il ruolo, ma l'accordo con l'attrice non è stato raggiunto.

Alla regia di Blue Beetle sarà impegnato Angel Manuel Soto, mentre la sceneggiatura è firmata da Gareth Dunnet-Alcocer.

Susan Sarandon sarà quindi nel film la moglie di Ted Kord che, nella mitologia dei fumetti è il secondo Blue Beetle.

Tra le pagine Kord era il proprietario delle KORD Industries, che fa parte di Wayne Enterprises, un business che ha ereditato dal padre Thomas, attività che ha trasformato in una realtà specializzata dal punto di vista scientifico. Ted entra poi nella Justice League.

Nel cast ci saranno Xolo Mariduena nel ruolo del protagonista, che reciterà accanto a George Lopez, Adrianna Barraza, Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Damián Alcázar, Belissa Escobedo, ed Elpidia Carrillo.

Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.