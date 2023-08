Blue Beetle: le prime reazioni online promuovono a pieni voti il nuovo film DC

Sui social media sono apparse le prime reazioni al film Blue Beetle e il nuovo progetto dei DC Studios sembra aver conquistato i critici americani.

La prima avventura di Jaime Reyes sembra sia in grado di divertire, emozionare e intrattenere, oltre a rappresentare in modo accurato la cultura latinoamericana.

Un'accoglienza piena di entusiasmo

Blue Beetle: una foto dal set

Tra i commenti a Blue Beetle c'è il critico di CineXpress che ha sottolineato come il film diretto da Angel Manuel Soto sia realmente in grado di divertire, oltre a essere una "fantastica introduzione al personaggio/eroe Jaime Reyes, e una lettera d'amore nei confronti della cultura latinoamericana, che ha alle basi la famiglia". Il giornalista ha quindi aggiunto che gli effetti visivi sono fantastici e il film è divertente, pieno d'azione e di cuore. Tra i punti di forza anche il cast guidato da Xolo Mariduena e la colonna sonora di Bobby Krlic.

Altri critici hanno ribadito che gli spettatori potranno ridere ed emozionarsi, oltre a essere coinvolti nelle sequenze d'azione. Il film sarebbe un "completo successo per la DC". Jana N Nagase ha sottolineato che l'"energia sullo schermo è contagiosa", confermando che il cast offre delle ottime interpretazioni.

Il regista Angel Manuel Soto viene poi lodato per la sua capacità di rappresentare le dinamiche in famiglia e la cultura latinoamericana con molto cuore, rispetto e realismo.

Tra gli elementi apprezzati anche i cameo e delle folli sequenze d'azione. Tessa Smith ha inoltre sottolineato: "Susan Sarandon è la villain di cui non sapevo di avere bisogno".