Blue Beetle: le foto dal set svelano il costume del protagonista

Le riprese del film Blue Beetle sono in corso ad Atlanta e dal set arivano delle foto che svelano il costume del protagonista.

Nella città di Atlanta sono in corso le riprese del film Blue Beetle e sul set è stato immortalato Xolo Maridueña nel ruolo del protagonista, potendo così vedere nelle foto il costume del supereroe.

Il ventenne, star della serie Cobra Kai, è stato scelto per recitare nel progetto tratto dai fumetti della DC .

Nelle immagini si vede Xolo Mariduena mentre gira alcune scene d'azione in versione Blue Beetle e scivola sul tetto di un taxi.

Il giovane attore avrà il ruolo di Jaime Reyes, un teenager messicano-americano. Xolo aveva ammesso a marzo: "Non ho ancora avuto l'occasione di indossare il costume o qualcosa di simile. Non appena accadrà sembrerà reale".

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 18 agosto 2023. Nel lungometraggio Susan Sarandon avrà la parte di Victoria Kord, Bruna Marquezine che sarà Penny, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carillo e Damian Alcazar che saranno membri della famiglia di Jaime, e Harvey Guillen in un un ruolo che non è ancora stato svelato.

Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.