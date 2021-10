Blue Beetle: il primo concept art del film prodotto per HBO Max

Il film Blue Beetle verrà realizzato per HBO Max e all'evento DC FanDome è stato mostrato il primo concept art che mostra il costume dell'eroe.

Il regista Angel Manuel Sota e il protagonista Xolo Maridueña hanno inoltre parlato del lungometraggio ricordando quanto sia importante per dare spazio a un eroe che rappresenta una parte della società che non viene spesso rappresentata sugli schermi, permettendo ai giovani di origine latinoamericana di riconoscersi nel protagonista e nella sua storia.

Blue Beetle: il primo concept art

Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes, la parte affidata a Xolo Mariduena. Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.

Per ora non è stata svelata la data di uscita prevista del progetto in streaming o ulteriori dettagli sul cast dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC.