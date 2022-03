Blue Beetle: nel cast del film tratto dei fumetti DC anche Belissa Escobedo e Harvey Guillén

Blue Beetle, il film DC in arrivo nelle sale il 18 agosto 2023, ha trovato altri tre membri del suo cast: Bruna Marquezine, Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

La produzione ha inoltre diffuso i primi dettagli riguardanti i ruoli che sono stati affidati ai tre attori nel progetto con star Xolo Mariduena, già protagonista di Cobra Kai.

In Blue Beetle l'attrice brasiliana esordiente Bruna Marquezine avrà il ruolo della protagonista femminile, Penny, di cui si innamora Jaime. Belissa Escobedo (Hocus Pocus 2) sarà Milagros Reyes, la sorella minore del protagonista, mentre l'unico personaggio ancora avvolto dal mistero è quello affidato a Harvey Guillen (What We Do In The Shadows).

Angel Manuel Soto si occuperà della regia del progetto con al centro il teenager messicano-americano chiamato Jaime Reyes, la parte affidata a Xolo Mariduena. Mentre tornava a casa da scuola insieme ai suoi due migliori amici Paco e Brenda, il ragazzo ha scoperto lo scarabeo di Blue Beetle, mezzo sepolto in un edificio abbandonato. Reyes ha portato lo scarabeo a casa, per capire cosa fosse e di notte l'oggetto ha preso vita, attaccandosi alla base della colonna vertebrale di Jaime e creando su di lui un'armatura extraterrestre che può essere modificata per cambiare la sua velocità e la sua forza, oltre a creare armi, ali e scudi.