Blonde: il teaser trailer del film con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe

Netflix ha appena pubblicato il primo teaser trailer di Blonde, la nuova pellicola di Andrew Dominik con Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe. Il film, basato sul romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, vedrà anche la partecipazione di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams.

Il breve filmato sul film ispirato all'icona di Hollywood non rivela molto: in realtà mostra soltanto alcune brevissime sequenze in bianco e nero dell'attrice nei panni di Marilyn. A proposito della pellicola, la de Armas ha recentemente dichiarato: "Le ambizioni di Andrew erano molto chiare fin dall'inizio: presentare una versione della vita della Monroe attraverso il suo obiettivo".

Blonde: Ana de Armas sul set del film

"Voleva che il mondo sperimentasse come ci si sente ad essere non solo Marilyn, ma anche Norma Jeane. Ho scoperto che quella era la versione più audace, impenitente e femminista della sua storia", ha continuato la star. "Abbiamo lavorato a questo film per ore, ogni singolo giorno per quasi un anno. Ho letto il romanzo di Joyce, studiato centinaia di fotografie, video, registrazioni audio, film, qualsiasi cosa su cui riuscissi a mettere le mani".

A proposito di Blonde, il regista Andrew Dominik ha dichiarato: "Si tratta di un film sulla condizione umana, e di come un trauma d'infanzia possa formare un'adulta divisa in due tra pubblico e privato. Si tratta una storia comune ad ogni essere umano, ma che in questo caso utilizza come mezzo l'esposizione ai media. Penso che questo progetto possa dire molto a livello cinematografico."