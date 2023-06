Blanca torna su Rai 1: trama e cast dell'episodio della prima stagione riproposto stasera 12 giugno

Stasera, 12 giugno, su Rai 1 in prima serata, nuovo appuntamento con Blanca, la fiction incentrata sul personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. La serie è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Trama e cast del quarto episodio. Blanca 2 si farà, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

UPDATE: In seguito alla morte di Silvio Berlusconi Blanca verrà sostituito da uno Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa

Blanca: Trama della serie

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Ma Blanca, sebbene si trovi a lavorare in un ambiente dove la sua disabilità viene vissuta come un ostacolo, non si lascia confinare in un ufficio e riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità.

Blanca - episodio 4 - Blu profondo

I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa.

