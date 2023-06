Blanca torna su Rai 1: trama e cast dell' episodio riproposto stasera

Torna, stasera, 4 giugno, su Rai 1 in prima serata Blanca, incentrata sul personaggio nato dalla penna di Patrizia Rinaldi. La serie è diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. Blanca è una giovane consulente della polizia che ha perso la vista all'età di dodici anni in seguito a un incendio. La sua specializzazione è il decodage, l'ascolto analitico dei materiali audio relativi alle inchieste. Trama e cast della serie, già rinnovata per una seconda stagione.

Blanca: Trama della serie

Al centro della serie troviamo Blanca, una giovane donna divenuta non vedente da bambina. La perdita della sorella maggiore, per mano di un fidanzato violento, le fa maturare un senso di giustizia molto forte, fino a spingerla a entrare in polizia. La sua specialità è il decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori. Ma Blanca, sebbene si trovi a lavorare in un ambiente dove la sua disabilità viene vissuta come un ostacolo, non si lascia confinare in un ufficio e riesce a dimostrare il suo valore e le sue capacità.

Blanca - episodio 1- Senza Occhi

Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra all'arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente ma piena di vita. Che farsene di una cieca in Polizia? Blanca lo dimostra nelle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l'ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. Mentre inizia ad instaurare un rapporto con Lucia, la figlia dodicenne della vittima, Blanca mette in campo la sua capacità di compensare con gli altri sensi e un incredibile intuito la mancanza della vista e i suoi "superpoteri" si rivelano preziosi nelle indagini sul caso.

Blanca: Cast