Blake lively sfoggia una chioma rossa nelle foto dal set di It Ends With Us

Blake Lively cambia acconciatura nelle prime foto dal set del suo nuovo film, It Ends With Us, tratto dal romanzo di Colleen Hoover.

Da bionda a rossa: Blake Lively cambia look sul set del suo nuovo film, It Ends With Us, dal quale ci arrivano le prime foto. Assieme a lei, Justin Baldoni, co-star e regista della pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover.

Sono in corso nel New Jersey le riprese di It Ends With Us, pellicola diretta e interpretata da Justin Baldoni (Jane The Virgin, A un metro da te) e comn protagonista femminile Blake Lively (Gossip Girl, Un piccolo favore), anche produttrice del progetto.

E proprio dal set della pellicola, come riportanto anche Hollywood Life e ET, ci arriva una piccola anteprima di ciò che vedremo sullo schermo, e in particolare, dell'aspetto che avranno i due attori.

Di cosa parla It Ends With Us?

"È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all'attrazione che prova per lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Tuttavia, qualcosa non torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire basta?" si legge nella sinossi ufficiale di It Ends With Us, che in italiano vanta l'aggiunta di un titolo nostrano, "Siamo noi a dire basta".

Edito nel 2022 da Sperling & Kupfer in Italia, quello di It Ends With Us è stato un caso editoriale nato dal passaparola, e dopo essere stato tradotto in 43 lingue e aver conquistato tutto il mondo, ora il libro si prepara a divenire un film per il grande schermo.