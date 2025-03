Blake Lively e Ryan Reynolds "non fanno più vita" dopo le denunce a Justin Baldoni

Blake Lively e Ryan Reynolds stanno affrontando le conseguenze della presa di posizione contro Justin Baldoni. Secondo un insider, la coppia di Hollywood non era preparata a un'escalation della battaglia legale tale da sconvolgere le loro vite. E anche il conduttore Joe Rogan li critica apertamente sostenendo che avrebbero commesso un passo falso.

La battaglia legale tra i coniugi Reynolds e Baldoni è solo agli inizi. Dopo che Blake Lively ha accusato di molestie e body shaming il regista e co-protagonista di It Ends With Us a dicembre, lui ha contrattaccato querelando per diffamazione Lively e il marito Ryan Reynolds e chiedendo un risarcimento di chiedendo 400 milioni di dollari.

Us Weekly ha riferito che la coppia "non si aspettava che Baldoni si difendesse così duramente", suggerendo che avevano sottovalutato l'aggressiva strategia legale di Baldoni. Secondo fonti anonime vicine alla rivista, lo stress della causa ha colpito profondamente la famiglia di Lively e Reynolds. "È stato davvero difficile per Blake e Ryan", ha detto la fonte, aggiungendo che "stanno cercando di essere positivi e di sostenersi a vicenda. Entrambi hanno giorni buoni e giorni cattivi. Le loro vite sono state sconvolte".

Inoltre, Lively auspicava che le persone "aspettassero e vedessero come si sviluppano le cose in tribunale prima di emettere sentenze" in una causa che le avrebbe provocato "dolore, paura, trauma e ansia estrema". La situazione avrebbe danneggiato anche i quattro figli della coppia, i piccoli James, Inez, Betty e Olin.

Blake Lively e Justin Baldoni in una scena di It Ends with Us

La battaglia legale si inasprisce

In un primo tempo Ryan Reynolds era estraneo alla causa mossa dalla moglie contro Justin Baldoni, ma si è ritrovato improvvisamente tirato dentro dopo che è stato osservato come l'incarnazione di Nicepool di Deadpool & Wolverine fosse sostanzialmente una parodia di Justin Baldoni.

Ad aggiungere tensione alla tensione ci si mette anche il conduttore radiofonico Joe Rogan. Nel corso di un recente episodio di The Joe Rogan Experience ha dichiarato che Blake Lively e Ryan Reynolds hanno sbagliato a diffamare il "bravo e simpatico Baldoni".

"Stavano cercando di impossessarsi del film e del franchise", ha affermato Rogan. "Tutta la faccenda è folle. Baldoni ha fatto causa al New York Times. Anche lui ha un caso importante. Lei gli ha detto di entrare nel camerino mentre stava allattando e poi si è lamentata che lui è entrato nel camerino mentre stava allattando. Si sono scambiati continui messaggi. Pensavano che nessuno ne tenesse traccia? Tutti hanno paura di loro. Ryan e Blake sono molto potenti".