Deadpool & Wolverine: il personaggio di Ryan Reynolds di Nicepool è ispirato a Justin Baldoni?

Il comportamento dell'incarnazione del personaggio di Nicepool in Deadpool & Wolverine ha spinto i fan a chiedersi se ci siano riferimenti al regista di It Ends with Us Justin Baldoni, impegnato in un'aspra battaglia legale con la moglie di Ryan Reynolds.

Alcune curiose somiglianze con l'incarnazione di Nicepool, versione graziosa e senza cicatrici di Deadpool interpretata da Ryan Reynolds, o meglio dal suo "gemello" (inesistente) Gordon Reynolds, hanno spinto i fan di Deadpool & Wolverine a chiedersi se vi siano velati riferimenti a Justin Baldoni.

Baldoni, reegista di It Ends with Us - Siano noi a dire basta, è impegnato in un'aspra battaglia legale con la moglie di Reynolds, Blake Lively. I due colleghi di set si sono scambiati reciproche accuse e mentre lei ha puntato il dito sui comportamenti scorretti del regista, presentando una denuncia per molestie sessuale, lui ha querelato il New York Times, colpevole di aver raccontato la storia esclusivamente dal punto di vista dell'attrice, accusata di aver deliberatamente "rubato" il film a Baldoni imponendo il suo montaggio grazie al potere del marito. Tra le accuse, il regista sostiene che Reynolds avrebbe 'riscritto interamente scene' senza che lui venisse informato di nulla creando scompiglio e ritardi sul set.

"Voglio dire, andiamo ragazzi. Mi pare chiarissimo", ha detto l'utente di TikTok Americastia lunedì 6 gennaio, condividendo quella che sembra essere una scena cancellata di Deadpool & Wolverine in cui il personaggio di Nicepool esclama: "Combatterei al tuo fianco, ma la mia vocazione è quella di dar vita un giorno a un podcast che monetizzi il movimento delle donne per l'emancipazione."

La clip è solo una delle tante somiglianze tra Nicepool e Justin Baldoni notate dai fan sui social media. Baldoni è co-conduttore del podcast The Man Enough insieme al suo partner di produzione Jamey Heath, citato anche lui nella denuncia per molestie presentata da Lively il 20 dicembre, insieme a una causa formale intentata a New York il 31 dicembre. Liz Plank, terza co-conduttrice del podcast, ha annunciato il 23 dicembre che avrebbe lasciato l'incarico.

Troppo simile alla realtà

In Deadpool & Wolverine, il personaggio di Nicepool fa alcuni commenti su Ladypool, interpretata da Blake Lively, quando Wolverine e Deadpool incontrano per la prima volta il personaggio.

"Oh mio Dio, aspetta di vedere Ladypool. È meravigliosa", dice Nicepool nel film. "Anche lei ha appena avuto un bambino, non lo diresti mai." "Non penso che dovresti parlare così", risponde Deadpool, al che Nicepool replica: "Va tutto bene. Mi identifico come femminista".

Lively ha affermato nella sua denuncia contro Baldoni che l'attore e regista l'avrebbe umiliata costantemente durante la produzione di It Ends with Us trovando il modo di "criticare il suo corpo e il suo peso", incluso chiamare l'allenatore di Lively senza informarla per dirgli che voleva che perdesse peso in sole due settimane, meno di quattro mesi dopo che Lively aveva dato alla luce il quarto figlio suo e di Reynolds. La denuncia sosteneva inoltre che Baldoni e un altro produttore fossero entrati nella sua roulotte "senza invito" mentre lei era spogliata e vulnerabile.

Nella sua causa contro il Times, Justin Baldoni ha affermato che Reynolds lo ha "rimproverato bruscamente" durante un incontro del gennaio 2024 riguardante It Ends with Us tenutosi nell'appartamento di Lively e Reynolds a New York City. Il regista ha affermato che Reynolds avrebbe preteso scuse per la moglie, accusandolo di "averla fatto vergognare del suo peso", e quando Baldoni "ha rifiutato di scusarsi per ciò che non aveva fatto, Reynolds si è arrabbiato ulteriormente".