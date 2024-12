Blake Lively: arriva il sostegno di America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel e dell'autrice del romanzo

Le interpreti di 4 amiche e un paio di jeans sostengono la collega in un comunicato anche l'autrice del libro It Ends with Us è dalla sua parte.

Le amiche di Blake Lively e compagne di set nella saga 4 amiche e un paio di jeans hanno diffuso un comunicato in cui si schierano a favore della loro collega nelle accuse di molestie mosse a Justin Baldoni, regista e interprete di It Ends with US - Siamo noi a dire basta.

America Ferrera, Amber Tamblyn e Alexis Bledel hanno diffuso su Instagram una dichiarazione a supporto di Lively in cui scrivono:

"Siamo al suo fianco in solidarietà mentre combatte contro la campagna condotta per distruggere la sua reputazione. Durante le riprese di It Ends With Us, l'abbiamo vista trovare il coraggio di chiedere un posto di lavoro sicuro per sé e per i colleghi sul set, e siamo inorriditi nel leggere le prove di uno sforzo premeditato e vendicativo che ne è seguito per screditare la sua voce."

Nel comnunicato, il trio allude anche alla "sorprendente ipocrisia della premessa del film - basato sull'omonimo romanzo di Colleen Hoover, che esplora una relazione dominata dalla violenza domestica - e alla precedente autoidentificazione della star/regista Baldoni come un femminista convinto".

"Siamo colpite dal fatto che, anche se una donna è forte, celebrata e dotata di risorse come la nostra amica Blake, può essere oggetto di ritorsioni violente per aver osato chiedere un ambiente di lavoro sicuro. Siamo ispirate dal coraggio di nostra sorella di difendere se stessa e gli altri", hanno proseguito, invitando il pubblico a esaminare le affermazioni e a consultare i documenti della denuncia mossa da Blake Lively.

Il sostegno dell'autrice del romanzo

Anche l'autrice del romanzo da cui è tratto It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, Colleen Hoover, ha espresso sostegno a Blake Lively nelle sue accuse di molestie sessuali contro Justin Baldoni.

Lively, che ha recitato nell'adattamento cinematografico, ha presentato una denuncia per molestie sessuali e ritorsioni contro di lui venerdì sera. Sabato Hoover è intervenuta pubblicamente nelle storie di Instagram per condividere alcune parole di incoraggiamento rivolte a Blake Lively.

"Sei stata nient'altro che onesta, gentile, solidale e paziente dal giorno in cui ci siamo incontrate", ha scritto Hoover, condividendo una foto di lei e Lively abbracciate. "Grazie per essere esattamente l'umana che sei. Non cambiare mai. Non appassire mai".

La denuncia di Blake Lively contro Baldoni, depositata venerdì presso il Dipartimento per i diritti civili della California, descrive dettagliatamente un incontro di lavoro tra le due star di It Ends with Us in cui Baldoni avrebbe discusso del suo passato sessuale, facendo pressioni affinché la collega rivelasse le sue convinzioni religiose, e si è lamentato del peso di Lively con il suo allenatore.

Nella denuncia è stato nominato anche Jamey Heath, produttore di It Ends with Us e amministratore delegato dei Wayfarer Studios di Baldoni. Lively afferma che le avrebbe mostrato un video di sua moglie che partoriva e avrebbe fatto irruzione nella sua roulotte del trucco senza preavviso mentre stava allattando il suo bambino appena nato.