Blade, l'avvocato di Mahershala Ali commenta i posticipi: "La cosa più folle della mia carriera"

L'avvocato che si è occupato dell'accordo stretto tra Mahershala Ali e i Marvel Studios ha commentato la complicata situazione di Blade spiegando il suo stupore per quanto sta accadendo.

Shelby Weiser, che ha tra i suoi clienti anche Simu Liu, ha ricordato il suo lavoro per la star in un articolo realizzato per The Hollywood Reporter.

Il commento sulla situazione di Blade

Weiser ha contribuito a far ottenere a Simu Liu il ruolo di uno dei Ken mostrati nel film Barbie, oltre a fargli stringere utili accordi con brand come Tiffany, McDonald's, Cadillac e Cheetos.

Tra i clienti di Shelby c'è anche Daisy Ridley che ritornerà nella saga di Star Wars.

La sua collaborazione con Mahershala Ali, invece, ha permesso di far ottenere all'attore una parte nel prossimo film della saga di Jurassic World e il ruolo da protagonista di Blade. L'avvocato ha però ammesso: "Quell'accordo è stato preso nel 2019 e non lo hanno ancora girato, che si tratta della cosa più folle mai accaduta nella mia esperienza professionale".

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

I tanti problemi del reboot

Il reboot con star Mahershala Ali ha recentemente perso il suo secondo regista: Yann Demange ha infatti abbandonato lo sviluppo del film che aveva "ereditato" da Bassam Tariq.

Le riprese di Blade, inoltre, sono state posticipate più volte anche a causa degli scioperi che hanno fermato le attività di attori e sceneggiatori nel 2023.

Lo script è firmato da Eric Pearson, già autore di Thor: Ragnarok, e non è chiaro se si riuscirà a rispettare la data prevista per l'uscita nelle sale del film, attualmente fissata per il 7 novembre 2025.

Non c'è quindi da meravigliarsi se Weiser non abbia mai visto un suo cliente affrontare una situazione simile, considerando come il film sia in fase di sviluppo da ben 5 anni e non sia ancora iniziato il lavoro sul set.