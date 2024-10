Blade: il vero motivo dello slittamento del reboot con Mahershala Ali sarebbe stato svelato [RUMOR]

Dopo tanta incertezza, Marvel ha nuovamente rimosso Blade dalle uscite in catalogo. Il reboot che vede protagonista il premio Oscar Mahershala Ali sarebbe stato rinviato indefinitamente e adesso un nuovo rumor avrebbe rivelato anche la ragione di questa scelta.

Lo sviluppo di Blade è stato afflitto da problemi di produzione sin da quando è stato annunciato per la prima volta più di quattro anni fa. Vari registi e sceneggiatori si sono avvicendati per poi lasciare il campo libero, uno dopo l'altro. Quando l'ultimo regista scelto per dirigere il progetto, Yann Demange, si è allontanato, si è ampiamente ipotizzato che il film alla fine sarebbe stato accantonato, ma secondo Alex Perez di The Cosmic Circus il film non sarebbe stato cancellato e Mahershala Ali sarebbe ancora coinvolto in veste di protagonista.

Il motivo per cui il film sarebbe stato tolto dal listino sarebbe che al momento Marvel sta dando priorità alle storie multiversali e si starebbe concentrando nella preparazione di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Perez scrive infatti: "Il motivo del rinvio è che la storia è sconnessa dal Multiverso. La stessa cosa vale per Armor Wars e Nova, non è che non verranno realizzati, ma sono stati rinviati per fare spazio alle storie del Multiverso".

Perez sostiene, inoltre, che Knull apparirà in Spider-Man 4, nonostante le voci più recenti lo contraddicano.

A che punto è Blade?

Se le voci riferite da Alex Perez sono corrette, il ritardo di Blade non sarebbe dovuto alla scarsa qualità della sceneggiatura, ma al cattivo tempismo. Secondo Marvel i tempi non sarebbero ancora maturi per far debuttare il Daywalker di Mahershala Ali. La bozza più recente di sceneggiatura firmata da Eric Pearson - sesto sceneggiatore assegnato al reboot dopo Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto - avrebbe "finalmente soddisfatto tutti i soggetti coinvolti."

Anche Mahershala Ali, in una recente intervista con EW, ha mostrato un cauto ottimismo: "Ci stiamo lavorando. Questo è il massimo che posso dirvi. Ma la direzione intrapresa dal progetto è incoraggiante. Penso che ne riparleremo presto. Sono positivo riguardo la situazione per quanto riguarda la sceneggiatura, la regia e tutto il resto".