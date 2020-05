Blade Runner: stasera su Italia 1 il film cult di Ridley Scott

Va in onda stasera su Italia 1, in seconda serata alle 23:55, Blade Runner, classico intramontabile del cinema di fantascienza, diretto nel 1982 da Ridley Scott.

Stasera su Italia 1, in seconda serata, alle 23:55, arriva Blade Runner, classico intramontabile del genere fantascienza, diretto nel 1982 da Ridley Scott, interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos e Daryl Hannah.

In una cupa Los Angeles del 2019, Deckard (Harrison Ford) un poliziotto specializzato nella caccia di androidi, viene incaricato di trovare e uccidere 4 replicanti, esseri sintetici fisicamente del tutto simili agli uomini ma dotati di caratteristiche intellettive e di forza superiori, capitanati da Roy Batty (Rutger Hauer, che sono fuggiti da una colonia spaziale e si sono rifugiati sulla Terra.

Liberamente ispirato al romanzo del 1968 "Il cacciatore di androidi" di Philip K. Dick, come molte grandi opere anche Blade Runner ha avuto un percorso distributivo piuttosto tormentato: nel corso degli anni sono state pubblicate 7 versioni del film, tutte tagliate a seconda degli interessi del distributore di turno. Solo nel 2007, per celebrare il 25° anniversario del film, è stata pubblicata dalla Warner Bros. la versione "The Final Cut", rimasterizzata digitalmente ma soprattutto la prima in cui Ridley Scott abbia avuto piena libertà su quello che resta il suo capolavoro.

Quando arrivò in sala nel 1982 incassò poco e divise a metà la critica, ma nel 1993 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America ed è unanimemente considerato uno dei più importanti film di fantascienza.