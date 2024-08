Blade Runner 2099, come sarà la serie sequel? Un produttore offre un grande aggiornamento

È attualmente in corso la produzione di Blade Runner 2099, l'imminente serie limitata di Prime Video che prosegue la storia di Blade Runner e del suo sequel Blade Runner 2049.

La serie ha come protagonista Michelle Yeoh nel ruolo di un replicante che si avvicina alla fine della sua "vita". Dimitri Abold (Hunger Games), Katelyn Rose Downey (The Nun II), Lewis Gribben (Somewhere Boy) e Daniel Rigby (Renegade Nell) si uniranno a Blade Runner 2099 come series regular insieme a Hunter Schaeffer.

Sono in arrivo anche alcune guest star ricorrenti, come Amy Lennox (Holby City), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Sheila Atim (The Woman King) e Matthew Needham (House of the Dragon).

Blade Runner 2049: Ryan Gosling in un momento del film

Come procedono le riprese di Blade Runner 2099?

Il progetto ha trascorso alcuni anni in fase di sviluppo, poi è entrato in produzione solo per essere interrotto dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori dello scorso anno. Uno dei produttori ha confermato che i lavori sono ripartiti e che le cose si stanno mettendo bene.

Blade Runner 2099, Amazon svela il cast completo della serie sequel: è sensazionale

Il franchise, basato sul romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, ha avuto una storia complicata a Hollywood: il primo film è stato un flop al botteghino ma è diventato uno dei film di fantascienza più acclamati e influenti di tutti i tempi. Anni dopo e con la reputazione dell'originale ormai consolidata, Harrison Ford è tornato per Blade Runner 2049, sperando in un giro di boa... ma poi anche quel film ha avuto un rendimento inferiore alle aspettative dello studio.

"Stiamo girando ora", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Green a The Direct. "La showrunner Silka Luisa ha creato uno show incredibile. Ho visto i giornalieri: sono stupefacenti. Ho letto la sceneggiatura. Sono molto entusiasta di come ha evoluto il mondo e lo ha reso più grande. È una storia davvero impressionante, intelligente ed emozionante".