Blade Runner 2099: un'amatissima star di Mad Max si è unita al cast della serie sequel

Quello di Alien non è l'unico franchise iniziato da Ridley Scott che sta attualmente vivendo una seconda giovinezza. Scott ha diretto Blade Runner nel 1982, che ha avuto un sequel da Denis Villeneuve nel 2017.

Sono passati sette anni da quando Blade Runner 2049 è arrivato nelle sale, e ora Prime Video sta lavorando a una nuova serie limitata intitolata Blade Runner 2099. La serie avrà come protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh nei panni di un replicante giunto al termine della sua vita. Lo show avrà poi come series regular anche Hunter Schafer (Euphoria), Dimitri Abold (The Hunger Games franchise), Katelyn Rose Downey (The Nun II), Lewis Gribben (Somewhere Boy) e Daniel Rigby (Renegade Nell), oltre a Amy Lennox (Holby City), Johnny Harris (A Gentleman In Moscow), Sheila Atim (The Woman King) e Matthew Needham (House of the Dragon).

Come se questa squadra non fosse già abbastanza eccitante, Deadline ha riportato che anche Tom Burke (Furiousa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Ripley) si uniranno alla serie.

Ripley: un'immagine della serie

Secondo quanto riportato, Burke e Lombardi avranno ruoli ricorrenti nella serie, ma le descrizioni dei loro personaggi sono al momento top secret. Il seguito di 2049 ha trascorso alcuni anni in fase di sviluppo e poi è entrato in produzione per poi essere messo in pausa a causa degli scioperi della WGA e della SAG dello scorso anno. All'inizio di questa settimana è stato confermato che la serie è tornata in produzione.

"Stiamo girando ora", ha dichiarato il produttore esecutivo Michael Green. "La showrunner Silka Luisa ha creato uno show incredibile. Ho visto i giornalieri. Sono stupefacenti. Ho letto la sceneggiatura e sono molto entusiasta di come riesce a evolvere questo mondo e lo ha reso più grande. È una storia davvero impressionante, intelligente ed emozionante".

Blade Runner 2099 sarà diretto da Luisa (Shining Girls), che è anche produttrice esecutiva insieme a Scott, ai co-fondatori di Alcon Entertainment Andrew Kosove e Broderick Johnson, al presidente di Alcon per la televisione Ben Roberts, a David W. Zucker e Clayton Krueger di Scott Free Productions, a Tom Spezialy, Richard Sharkey, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra e Isa Dick Hackett. Infine, Jonathan van Tulleken di Shōgun dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo.