Blade Runner 2049 e il cielo di San Francisco: il foto confronto è impressionante

Diversi utenti hanno notato un'incredibile somiglianza tra il cielo di San Francisco e quello di Los Angeles in Blade Runner 2049, sequel del capolavoro di Ridley Scott, diretto da Denis Villeneuve. Sui social sono comparsi diverse foto che paragonano le due ambientazioni che risultano incredibilmente simili.

In questi giorni diversi incendi stanno devastando alcune zone della California e dell'Oregon e un particolare avvenimento è accaduto nelle ultime ore sopra San Francisco. I fumi degli incendi in cui è avvolta la California hanno trasformato il colore del cielo in un arancione vivido. Molte persone hanno iniziato a condividere sui social le immagini di San Francisco completamente avvolta da sfumature insolite e inedite.

Una somiglianza sancita anche da un video comparso su YouTube, nel quale si vedono le immagini di San Francisco versione arancio riprese da un drone e montate con un brano della colonna sonora di Blade Runner 2049. Come spesso accade, la realtà supera la fantasia e in questo caso la batte in quanto a tempistiche. A San Francisco non hanno dovuto aspettare il 2049 per vedere la città trasformarsi nel mondo previsto dal film di Denis Villeneuve. Purtroppo i motivi di questo cambiamento cromatico sono tutt'altro che positivi.

Reduce dall'esperienza sul set di Dune, Denis Villeneuve ha diretto nel 2017 il sequel di Blade Runner, intitolato Blade Runner 2049. Nel cast del film Ryan Gosling, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Jared Leto e Harrison Ford nel ruolo dell'agente Rick Deckard.