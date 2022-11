Blade: il nuovo possibile regista parla del suo "approccio umano" al reboot

Elegance Bratton, regista di The Inspection, sembrerebbe la prima scelta di Marvel per dirigere il reboot di Blade dopo l'abbandono di Bassam Tariq e avrebbe in mente un approccio ben preciso per realizzarlo.

La produzione del reboot di Blade targato Marvel Studios sembrerebbe ancora essere in alto mare. Bassam Tariq, originariamente scelto come regista del film, ha lasciato il progetto e la data di uscita è stata spostata al 6 novembre 2024, cambiando l'intero calendario dell'MCU nei prossimi anni.

Kevin Feige non ha ancora ufficialmente annunciato chi andrà a sostituirlo, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Elegance Bratton, regista di The Inspection, al timone del progetto. In una recente intervista esclusiva ai microfoni di ScreenRant, il regista ha spiegato come intenderebbe approcciarsi al reboot di Blade:

"Sarei molto interessato al riguardo. Cerco sempre un approccio più contemplativo e riflessivo quando devo filmare delle scene con attori di colore. Un approccio più umano, se vogliamo metterla in questo modo, ed è quello che vorrei fare anche con Blade. Si tratta della storia di un giovane uomo di colore abbandonato dalla madre, vorrei esplorare anche questo lato".

Marvel annuncia la nuova data di uscita di Blade, Deadpool 3, Fantastic Four e Avengers: Secret Wars

Il regista ha poi aggiunto che gli piacerebbe moltissimo lavorare con il premio Oscar Mahershala Ali, da lui ritenuto uno dei migliori attori sulla faccia della Terra: "Penso che Blade, come personaggio mitologico, esista in molte parti diverse della coscienza americana, mi piacerebbe frugare e provocare. Ma alla fine è un film d'azione. È divertente. I vampiri sono sexy e divertenti e io voglio fare un film d'azione davvero divertente. E il fatto che Mahershala, uno dei migliori attori sulla Terra, interpreti Blade per me è fantastico. Mi piace lavorare con grandi attori come lui".

Il film basato sulla storia del personaggio creato nel 1973 da Marv Wolfman avrà come star Mahershala Ali e nel cast ci saranno anche Aaron Pierre e Delroy Lindo. Beau DeMayo (Moon Knight) ha firmato la sceneggiatura. Tariq, dopo l'addio alla regia, resterà coinvolto come produttore.