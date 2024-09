Blade: la Marvel ha trovato il regista per il reboot?

Sembra che la Marvel sia in trattative con un nuovo regista per dirigere il reboot di Blade con Mahershala Ali.

Blade sarà cancellato? Questa è la domanda che molti si sono posti nelle ultime settimane. All'inizio della settimana è circolata la voce, lanciata dallo scooper Daniel Richtman, che il capo della Marvel Kevin Feige avrebbe preso una decisione definitiva sul progetto nelle prossime settimane.

Inizialmente era stata fissata una data di inizio produzione dell'1 novembre per il reboot Marvel che non ha ancora un regista, visto che Yann Demange ('71) ha recentemente abbandonato il progetto e che due anni fa anche Bassam Tariq (Mogul Mowgli) ha fatto lo stesso.

Ora, Jeff Sneider riferisce che la Marvel è in trattative con un nuovo regista per Blade, anche se non è stato fatto un nome specifico. Chi sarebbe mai disposto a partecipare a questo progetto ormai così intricato?

La travagliata storia del reboot

Sembra che l'ultima bozza del film, scritta da Eric Pearson, abbia finalmente soddisfatto tutte le parti coinvolte. Pearson è il sesto sceneggiatore che si è cimentato nella scrittura del film dopo Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo e Nic Pizzolatto.

Blade 2024

Blade è stato annunciato cinque anni fa, al ComicCon di San Diego, ed è stato tormentato da una serie infinita di ritardi causati da COVID, scioperi, casting e, soprattutto, problemi di sceneggiatura. Il film era originariamente ambientato negli anni '20, ma ora si svolgerà ai giorni nostri.

La star Mahershala Ali, che interpreterà il personaggio principale, si dice "sempre più frustrata" dall'intero processo. Mia Goth è ancora impegnata come co-protagonista nel ruolo di Lilith, una vampira in cerca del sangue della figlia di Blade, ma ha dovuto fare i conti con l'abbandono del progetto da parte di alcuni suoi colleghi, tra cui Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Vedremo se Marvel riuscirà a mantenere la suddetta data del 1° novembre. In caso affermativo, dovrebbe trovare al più presto dei sostituti di Lindo e Pierre e un regista che si occupi del progetto.