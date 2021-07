Blade: Bassam Tariq sarà il regista del reboot cinematografico

Marvel ha scelto Bassam Tariq come regista del reboot cinematografico di Blade, il nuovo film con star Mahershala Ali.

Il reboot cinematografico di Blade ha ora un regista: sarà Bassam Tariq, recentemente autore di Mogul Mowgli, a occuparsi del film della Marvel con star Mahershala Ali.

Lo studio non ha commentato la notizia pubblicata da Deadline e per ora non sono stati diffusi molti dettagli relativi al progetto.

Stacy Osei-Kuffour, già nel team di Watchmen, si occuperà della sceneggiatura e della produzione della nuova versione cinematografica della storia di Blade che avrà al centro il famoso cacciatore di vampiri. Il nuovo progetto tratto dai fumetti della Marvel avrà come star Mahershala Ali, come annunciato a sorpresa durante il San Diego Comic-Con che si era svolto nel 2019.

Bassam Tariq ha recentemente diretto il pluripremiato Mogul Mowgli, con star Riz Ahmed.

Il film con star l'attore premio Oscar farà parte della Fase 5 dell'MCU e Kevin Feige ha svelato che è stato il due volte premio Oscar a contattarlo con la richiesta di interpretare il cacciatore di vampiri in un reboot dell'adattamento dei fumetti. Alcuni mesi dopo il sogno di Mahershala Ali è diventato realtà, permettendo così alla Marvel di concretizzare un ritorno che avevano pensato fosse adatto al mondo degli show televisivi.