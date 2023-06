Blade 2, stasera su Canale 20 Mediaset il film diretto da Guillermo del Toro: cast e trama

Blade 2 è il film del 2002 che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 21 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, una produzione statunitense, è diretta da Guillermo del Toro. David S. Goyer firma la scenografia. La colonna sonora è stata composta da Marco Beltrami. Trama, cast e curiosità del lungometraggio.

Un wallpaper del film Blade II

Blade 2: Trama

La trama del film ruota attorno al protagonista Blade un vampiro metà umano e metà vampiro noto come Cacciatore di Vampiri. Blade si allea con un gruppo di vampiri chiamati Bloodpack per combattere una minaccia comune: una nuova razza di vampiri chiamata Reapers.

I Reapers sono creature molto più potenti dei vampiri tradizionali, che si nutrono sia di esseri umani che di vampiri. Sono in grado di infettare rapidamente le loro vittime tramite un morso e rappresentano una minaccia per l'esistenza stessa dei vampiri.

Blade si unisce al Bloodpack, un gruppo di vampiri addestrati per combattere lui e la sua specie, per affrontare insieme i Reapers. Il leader del Bloodpack è Nyssa figlia di un vampiro di alto rango chiamato Damaskinos.

Insieme, Blade e il Bloodpack devono superare le loro differenze e trovare un modo per annientare i Reapers prima che questi distruggano sia l'umanità che i vampiri. La missione si rivela estremamente pericolosa e piena di azione, con combattimenti intensi e sequenze di arti marziali.

Wesley Snipes e Ron Perlman in una scena del film 'Blade II'

Blade 2: Curiosità

Blade 2 è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 16 Agosto 2002; la data di uscita originale è il 22 Marzo 2002 negli USA. Le riprese del film si sono svolte dal 12 Marzo 2001 al 02 Luglio 2001 in Canada, Inghilterra, Repubblica Ceca e Stati Uniti.

Nel film, Ron Perlman interpreta Reinhardt, un membro del Bloodpack. Questo non è il primo film in cui Perlman collabora con Guillermo del Toro. Hanno lavorato insieme anche in altri film come Cronos, Hellboy e Pacific Rim

Chupa (Matt Schulze), Nyssa (Leonor Varela), Asad (Danny John Jules), Verlaine (Marit Velle Kile), Reinhardt (Ron Perlman) and Snowman (Donnie Yen) in 'Blade II'

Blade 2: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Blade 2 è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 57% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 52 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.7 su 10

Luke Goss in una scena del film 'Blade II'

Blade 2: Interpreti e personaggi