Michael Jackson in Blade 2: il cameo mancato del Re del Pop

Michael Jackson sarebbe dovuto comparire in Blade 2 per un cameo ma dei problemi di tipo logistico impedirono al Re del pop di partecipare alle riprese.

A undici anni dalla scomparsa di Michael Jackson ricordiamo che originariamente il Re del Pop sarebbe dovuto comparire in Blade 2 per un cameo, nei panni di un protettore vampiro, durante la sequenza denominata "House of Pain". Nyssa avrebbe dovuto incontrarlo all'improvviso vagando per il piano superiore dell'edificio.

Wesley Snipes e Ron Perlman in una scena del film 'Blade II'

Jackson, grande amico di Wesley Snipes, il protagonista del film, fu costretto a rinunciare al ruolo a causa di conflitti logistici ed organizzativi, il cantante non riuscì ad incastrare le riprese del film con le date del suo tour; la sua parte fu affidata ad un attore ceco.

La sequenza di Blade II in cui originariamente sarebbe dovuto comparire Michael Jackson, è stata in seguito tagliata completamente dal montaggio finale del film, in parte per motivi di ritmo, in parte a causa della delusione del regista: Guillermo del Toro aveva perso l'occasione di dirigere il Re del Pop.

Luke Goss in una scena del film 'Blade II'

Blade 2 è ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti della Marvel, Blade, ed è il sequel del fortunato primo episodio, uscito nel lontano 1998. Sebbene fosse un prodotto di ispirazione Marvel, Blade, esattamente come Blade II e X-Men, sono gli unici film a non riportarne il logo dello studio all'inizio della pellicola.