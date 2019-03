Un nuovo Blackkklansman diventa capo di un gruppo neonazista per smantellarlo

La storia di Blackkklansman si ripete, un afroamericano sarebbe diventato capo di un gruppo neonazista per poi smantellarlo. Lo chiamano "l'uomo che sussurrava alla razza", James Hart Stern è un attivista per diritti civili afroamericano capace di manipolare alcuni dei più accaniti neonazisti americani tanto da diventarne il leader. Stern, 54 anni, è diventato il nuovo leader di uno dei più vasti e antichi gruppi neonazisti degli USA, il National Socialist Movement.

James Hart Stern ha "corteggiato" a lungo il precedente leader del gruppo fino a convincerlo a cedergli il controllo: "Da uomo nero, ho preso il controllo di un gruppo neonazista e li ho gabbati".

I membri del National Socialist Movement indossano uniformi da SS e imitano nei comportamenti i nazisti tedeschi, ma adesso l'obiettivo di James Hart Stern è quello di minare l'organizzazione dall'interno. La sua prima mossa da Presidente dell'NSM è stata quella di denunciare il gruppo chiedendo a un giudice della Virginia di condannarli per aver cospirato e commesso violenze nel tristemente celebre rally di Charlottesville del 2017. Le drammatiche immagini di quell'infausto evento in cui ha perso la vita una ragazza sono state poste dal regista Spike Lee a chiosa del suo BlacKkKlansman, premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e anch'esso ispirato a una storia vera.

La prossima mossa di James Hart Stern sarà quella di sostituire il sito web dell'National Socialist Movement con lezioni di storia dell'Olocausto. Non a caso la sua vicenda è stata paragonata a quella narrata in BlacKkKlansman, che racconta la vera storia di un detective afroamericano che si è infiltrato in una succursale del Ku Kluk Klan attiva a Colorado Springs, diventandone un leader. Ron Stallworth stabilì infatti un legame con il leader del gruppo, David Duke, attraverso alcune telefonate, mentre di persona è stato il collega bianco Flip Zimmerman ad affrontare la missione sotto copertura. Qui potete leggere la nostra recensione di BlacKkKlansman.

