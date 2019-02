Oscar 2019: Spike Lee festeggia saltando in braccio a Samuel L. Jackson

Dopo una lunga e onorata carriera, agli Oscar 2019 Spike Lee può finalmente festeggiare la conquista della sua prima statuetta arrivata per la miglior sceneggiatura dell'acclamato BlacKkKlansman: annunciato da un eccitatissimo Samuel L. Jackson, Spike Lee ha conquistato l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, condiviso con Charlie Wachtel, David Rabinowitz e Kevin Willmot, per l'adattamento del memoir del poliziotto di colore Ron Stallworth, infiltratosi con un rocambolesco espediente nel Ku Klux Klan.

Spike Lee ha festeggiato saltando tra le braccia dell'amico Samuel L. Jackson tra gli applausi della platea degli Oscar 2019 per poi tenere un appassionante discorso sul cammino degli afro-americani negli Stati Uniti. Il regista ha sottolineato l'importanza del mese di febbraio nella storia black grazie ai traguardi raggiunti, consapevole che solo poche generazioni prima, i membri della sua famiglia erano schiavi.

"Dal 1619 al 2019, 400 anni, 400 anni da quando i nostri antenati sono stati rapiti dalla madre Africa e portati a Jamestown, Virginia, in schiavitù. I nostri antenati lavoravano la terra, non vedevano alba o tramonto. Mia nonna... che è vissuta 100 anni, si è laureata allo Spelman College anche se sua madre era una schiava. Mia nonna ha risparmiato 50 anni di assegni sociali per permettere al suo primo nipote - mi chiamava Spikey Poo - di studiare al Morehouse College e laurearmi in cinema alla NYU."

Di fronte all'ovazione della platea degli Oscar 2019, Spike Lee ha fatto riferimento alle elezioni statunitensi del 2020 invitando gli elettori a "fare la scelta giusta": "Davanti a voi stasera ringrazio i nostri antenati che hanno contribuito a costruire questo paese. Mobilitiamoci, proviamo a stare dalla parte giusta della storia. Fate una scelta morale, scegliete l'amore contro l'odio. Facciamo la cosa giusta!"

Leggi anche: Oscar 2019, tutti i vincitori

Dopo la grande gioia per l'Oscar, Spike Lee ha reagito polemicamente all'annuncio di Green Book come miglior film cercando di lasciare il Dolby Theatre prima della fine della cerimonia.

