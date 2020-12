BlacKkKlansman: la storia vera che ha ispirato il film

BlacKkKlansman, adattamento cinematografico del libro Black Klansman scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth, è un film basato su una storia vera, quella di Stallworth: il primo agente di polizia e detective afroamericano di Colorado Springs ad aver dato il via ad un'indagine sotto copertura sul Ku Klux Klan nel 1978.

BlacKkKlansman: una scena del film

Dopo aver risposto ad un annuncio di reclutamento del KKK su un giornale locale, Stallworth, interpretato nel film da John David Washington, figlio di Denzel Washington, mandò il suo collega, interpretato da Adam Driver, alle riunioni mentre lui continuava a conversare con il Gran Mago dei Cavalieri del Ku Klux Klan.

"Volevo che rimanessero il più possibile fedeli ai concetti di base delle forze dell'ordine", ha dichiarato Stallworth, consulente tecnico del regista, in un'intervista nel 2019. "Ho capito che sono stati costretti a modificare alcune cose ma sono molto contento del risultato finale perché racconta la verità".

BlacKkKlansman: John David Washington e Laura Harrier in una scena del film

A proposito della veridicità della pellicola l'ex poliziotto ha aggiunto: "Il film ha reso giustizia alla storia, ma gli scrittori hanno creato una tensione che non è mai esistita per meri scopi narrativi. I Klansmen hanno parlato di bombardare due bar gay, è vero, ma durante la mia indagine non c'è stato alcun bombardamento."