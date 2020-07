Black Widow: l’intera trama e le due scene post-credits svelate in un leak su Reddit?

Un nuovo leak su Reddit conterrebbe l'intera trama dell'atteso film Black Widow, incluse le due scene post-credits. Non è la prima volta che succede e, come riportato dal sito BGR, la cosa potrebbe essere riconducibile alla recente decisione di Marvel e Disney di mostrare il film al reparto marketing, in vista di una nuova campagna pubblicitaria per il lungometraggio che al momento è previsto per il mese di novembre nelle sale americane.

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Il leak non differisce troppo da quelli precedenti, salvo alcuni dettagli aggiuntivi, il che suggerisce che la persona che ha scritto il post abbia avuto accesso al film o usato la propria immaginazione per colmare i vuoti presenti negli altri riassunti della trama. In particolare, le due scene post-credits coincidono con quanto appreso nei mesi scorsi, e una delle due contiene il primo grande colpo di scena della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Attenzione spoiler , da questo punto in poi la lettura è sconsigliata a chi non vuole sapere nulla, qualora questi dettagli fossero veritieri.

Black Widow: William Hurt in una scena

Stando al leak su Reddit, il mid-credits, ambientato poco dopo il finale del film, svela che "Thunderbolt" Ross (William Hurt) si sta servendo di Yelena Belova (Florence Pugh) e Taskmaster, e intende continuare a farlo. Questo confermerebbe quanto ipotizzato qualche mese fa, ovvero che Ross starebbe cercando di creare una squadra tutta sua, presumibilmente l'equivalente cinematografico dei Thunderbolts, il cui leader nei fumetti, Helmut Zemo, tornerà prossimamente in The Falcon and the Winter Soldier.

Il post-credits sarebbe invece ambientato nel presente, dopo gli eventi di Avengers: Endgame, con un cameo di Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, che visita la tomba di Natasha Romanoff. Il suo sarebbe uno di tre camei di altri Avengers nel lungometraggio, e l'unico in forma fisica: gli altri due - una voce narrante di Tony Stark (Robert Downey Jr.) nel prologo e una telefonata con Falcon (Anthony Mackie) all'inizio del film - sono solo audio, stando al leak. Rimane da vedere se sarà effettivamente così, ragion per cui attendiamo notizie sul mantenimento o meno dell'uscita autunnale di Black Widow.