Black Widow: il trailer italiano del film Marvel con Scarlett Johansson

Svelato il trailer italiano di Black Widow, cinecomic che racconterà le origini del personaggio interpretato da Scarlett Johansson che è andato incontro a una tragica fine in Avengers: Endgame.

Il trailer di Black Widow si apre con la voice-over di Scarlett Johansson che sussurra: "Una volta non avevo niente. e poi ho avuto questo lavoro, questa famiglia. Ma niente dura per sempre".

Il trailer ita di Black Widow include alcuni flash della vita precedente di Nat, addestrata a diventare un'assassina nella Red Room, programma d'elite del KGB anticipato in Avengers: Age of Ultron. Nat prova a lasciarsi alle spalle il doloroso passato una volta entrata negli Avengers, ma qualcosa la costringe ad affrontare il mondo che credeva di aver abbandonato quando si scontra con Yelena (Florence Pugh). La parte centrale del trailer è occupato dal duro combattimento tra le due Vedove Nere in un appartamento, ma alla fine le due vanno via insieme sulla morto di Natasha per occuparsi di una certa faccenda.

"C'un lavoro da finire" esclama Nat says. "Dobbiamo tornare là dove tutto è iniziato."

Nella parte finale del trailer fanno la loro comparsa anche Rachel Weisz, che interpreta Malena, e David Harbour, Alexei, che nel finale intravediamo con indosso il costume di Red Guardian.

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020.