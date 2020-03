Black Widow: svelata l'uscita del trailer finale?

Il trailer finale di Black Widow potrebbe arrivare proprio questa settimana, viste le tendenze degli ultimi anni ai Marvel Studios che tendono a rilasciare i trailer finale dei cinecomic tra il 4 marzo e il 16 marzo, come accaduto per Avengers: Endgame ad esempio.

Black Widow: David Harbour in una scena

Secondo Comicbook, questo potrebbe essere un indizio per aspettarsi a breve il trailer finale di Black Widow, primo film dell'annunciata Fase 4 degli studios che i fan non vedono l'ora di vedere al cinema. La teoria del sito web, infatti, si basa sul fatto che dal 2015 a oggi, la maggior parte dei final trailer sono stati rilasciati proprio in questo mese di marzo, entro il 16.

Il trailer finale di Avengers: Age of Ultron è stato rilasciato il 4 marzo 2015, quello di Captain America: Civil War il 10 marzo 2016, Guardiani della Galassia Vol. 2 rilasciato il 1 marzo 2017, il trailer finale di Avengers: Infinity War è stato rilasciato il 16 marzo 2018 mentre quello di Avengers: Endgame è uscito il 14 marzo 2019.

Secondo la teoria, quindi, il trailer potrebbe arrivare da oggi a fine settimana, probabilmente mercoledì, giovedì o venerdì, come nei casi precedenti. Ovviamente, non ci sono conferme né news in merito da parte di Marvel, per cui attendiamo annunci ufficiali prima di gioire.