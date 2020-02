Avengers: Endgame, il Funko Pop! di Black Widow contiene uno spoiler che collega i due film?

Il misterioso legame tra Avengers: Endgame e Black Widow sarebbe stato esplicitato da uno spoiler contenuto nel Funko Pop! di Vedova Nera. La mano di Natasha stringerebbe, infatti, un oggetto ben noto ai fan.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Uno dei punti di forza di Avengers: Endgame è il senso di urgenza che pervade il film. Gli Avengers hanno una sola chance di annullare gli effetti dello snap di Thanos attraverso i viaggi nel tempo, incluso un viaggio a persona.

Le particelle Pym hanno un funzionamento specifico, solo Hank Pym sapeva come farle ed è scomparso. Così gli Avengers si dettano a capofitto in una missione disperata per salvare l'umanità, e i loro colleghi polverizzati dalla furia di Thanos.

Ma a quanto possiamo vedere da uno spoiler contenuto nel merchandise di Black Widow, le particelle Pym potrebbero avere avuto un importante ruolo nell'MCU ben prima di Avengers: Endgame.

Qualche giorno ha fatto la sua comparsa in rete il Funko Pop! di Black Widow. Sorpresa delle sorprese, Vedova Nera stringe in una mano una fialetta rossa che sembrerebbe proprio contenere le particelle Pym. Ma si tratta davvero delle Particelle Pym? E perché mai Natasha Romanoff dovrebbe averne bisogno prima di Avengers: Infinity War?

In Ant-Man and the Wasp, ambientato più o meno alla stessa epoca in cui si collocherà anche Black Widow, un misterioso villain spende milioni di dollari nella tecnologia Pym. Nel trailer di Black Widow, e nel relativo Funko Pop! vediamo Natasha con in mano qualcosa che somiglia molto alle particelle Pym. Marvel ha inserito volutamente uno spoiler nella campagna marketing del film? E Perché?

Questo lo scopriremo il 29 aprile con l'uscita di Black Widow nei cinema italiani. Nel frattempo qui trovate il nostro commento al trailer di Black Widow.