Black Widow: la figlia di Scarlett Johansson ha troppa paura di guardare i film Marvel della madre

Scarlett Johansson ha interpretato Vedova Nera in diversi film del Marvel Cinematic Universe, culminando con il suo standalone, Black Widow del 2021. Tuttavia, l'attrice ha rivelato che sua figlia non è una grande fan dei film del MCU.

Chiaccherando con People per promuovere il suo prossimo dramma romantico Fly Me to the Moon, Scarlett ha parlato anche dei suoi film del MCU e della reazione di sua figlia. L'attrice ha una bambina di nove anni, Rose Dorothy, con l'ex marito, il giornalista francese Romain Dauriac, e Cosmo, di due anni, con Colin Jost del Saturday Night Live. Suo figlio è troppo giovane per i film e anche sua figlia non è una grande fan.

La Johansson ha rivelato che Rose è "troppo spaventata" per guardare i titoli della Marvel. "Le piace che io interpreti la Vedova Nera, ma ha troppa paura per guardare un film degli Avengers. Lei dice che è violento e io penso: 'Oh Dio'".

L'attrice ha anche condiviso che sua figlia è molto eccitata per il suo ruolo in Fly Me to the Moon. "Credo che sia entusiasta soprattutto per i capelli e il trucco", ha spiegato la Johansson. "È così divertente... È una ragazza".

Fly Me to the Moon è un film di Greg Berlanti con Johansson e Channing Tatum e segue una dirigente di marketing (Johansson) e un ex pilota militare incaricato del lancio dell'Apollo 11 (Tatum), e le decisioni che prendono per rendere il lancio più attraente per il pubblico americano e il governo. Woody Harrelson, Ray Romano, Jim Hash e Anna Garcia completano il cast. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, con un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes basato su 155 recensioni, e dell'88% da parte del pubblico.

Sebbene Scarlett Johansson non sia più impegnata in alcun progetto attuale del MCU, ha scelto già il suo prossimo blockbuster. Johansson debutterà in un altro popolare franchise: Jurassic World 4. Finora i dettagli sul prossimo capitolo sono scarsi.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

Si dice che il quarto capitolo si intitolerà Jurassic City, ma non c'è stato alcun annuncio ufficiale. Allo stesso tempo, il personaggio di Scarlett non è ancora stato rivelato. L'attrice sarà protagonista del film insieme a Jonathan Bailey di Bridgerton e reciteranno insieme a Manuel Garcia-Rulfo, Mahershala Ali, Rupert Friend, Luna Blaise e David Iacono.