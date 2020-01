Black Widow: i fan convinti di aver visto le Particelle Pym nel trailer

Sul web circola da qualche giorno una teoria secondo la quale le fiale rosse presenti nel trailer di Black Widow siano le stesse Particelle Pym viste in Ant-Man e Avengers: Endgame. In un breve passaggio del video si vede Scarlett Johansson con in mano delle fiale che contengono un liquido rosso brillante.

Da questo specifico passaggio del trailer di Black Widow, i fan hanno ipotizzato che quelle fiale contengano le Particelle Pym, invenzioni di Hank Pym (Michael Douglas) in Ant-Man; le particelle sono composte da un siero rosso, in genere utilizzato per ridurre e far crescere gli oggetti e le persone. Sebbene nate per questo scopo, in Avengers: Endgame i Vendicatori ampliano le capacità delle Particelle Pym, utilizzandole per viaggiare nel tempo.

Tuttavia pare che quest'ipotesi non sia quella autentica. Sempre nel trailer di Black Widow si vede Natasha mentre fa esplodere un nemico con l'arma di Vedova Nera, il Morso della Vedova, in grado di lanciare dei fulmini rossi. Una sorta di upgrade dell'arma. Gli scienziati avrebbero creato questo liquido rosso per sfruttarlo come arma e ad un certo punto del film Natasha decide di riutilizzarlo come incentivo al Morso della Vedova.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, è il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, con Scarlett Johansson che torna nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera. L'uscita italiana di Black Widow è fissata per il 29 aprile.