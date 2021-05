Black Widow: uno sguardo ravvicinato a Taskmaster in una nuova foto

Black Widow: uno scontro tra Vedova Nera e Taskmaster

Tra le anticipazioni Marvel, una nuova foto di Black Widow ci permette di dare uno sguardo ravvicinato al villain Taskmaster e al suo costume. Noto per i suoi "riflessi fotografici", Taskmaster può imitare lo stile di combattimento di chiunque e, come vediamo nella foto, potrebbe usare la sua abilità per fronteggiare Natasha Romanoff, che gli sta di fronte nell'immagine diffusa dai Marvel Studios tramite USA Today.

Il design del costume di Taskmaster finora ha diviso i fan. Nei fumetti Marvel, il look improbabile del villain include un elmetto/maschera che fa sembrare la sua testa simile a un teschio, immagine difficile da tradurre nella versione live-action. I costumisti di Black Widow hanno così optato per un degni più pratico che, almeno fino ad ora, avrebbe lasciato molti fan insoddisfatti per via della somiglianza con un villain dei Power Rangers.

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Mentre l'identità di Taskmaster nell'MCU rimane un mistero, nei fumetti Taskmaster è Tony Masters, un ex agente dello SHIELD che ha combattuto gli Avengers fino ad arrivare a un punto morto. Ha imitato il lancio di scudi di Capitan America, il combattimento con gli artigli di Black Panther e le abilità di arciere di Occhio di Falco. Queste abilità sono state mostrate nel video che anticipa le prime scene di Black Widow, suggerendo che Natasha avrà del filo da torcere nellos contro con questo potente nemico.

Secondo la sinossi di Black Widow, nel thriller ricco di azione Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronta le parti più oscure del suo passato quando si trova costretta a fronteggiare una pericolosa cospirazione. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di abbatterla, Natasha deve venire a patti con la sua identità di spia e con le relazioni interrotte prima di entrare negli Avengers.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow vede nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 9 luglio al cinema e su Disney+ Premier Access.