Avengers: Endgame e Il trono di spade trionfano ai Saturn Awards 2019

Avengers: Endgame e Il trono di spade hanno trionfato ai Saturn Awards 2019. La cerimonia di premiazione, condotta da Aisha Tyler, si è svolta all'Avalon di Hollywood.

Avengers: Endgame, blockbuster dei record del Marvel Cinematic Universe, ha portato a casa ben 6 premi, tra cui il premio per il miglior attore per Robert Downey Jr. oltre al riconoscimento per il miglior trucco e per i migliori effetti speciali.

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

Quattro riconoscimenti sono stati assegnati anche a Il trono di spade, premiata come miglior serie fantasy, per la miglior attrice in una serie tv a Emilia Clarke oltre al miglior attore non protagonista in una serie tv, premio assegnato a Peter Dinklage.

La serata ha visto premiata per la prima volta in carriera anche Jamie Lee Curtis. L'attrice ha ringraziato il suo manager, Chuck Binder: "Ero al college e non pensavo di essere un'attrice. Sono tornata a casa a Natale e un mio vecchio amico, un insegnante di tennis che gestiva gli attori, mi disse 'Stanno cercando Nancy Drew. Vuoi provare per questo ruolo?' e io ho detto 'Certo'." - nonostante non abbia ottenuto quel ruolo, l'attrice è approdata al film che lanciò la sua carriera "Chuck mi ha preparato per Halloween e se non l'avessi mai incontrato quel giorno non sarei mai stata un'attrice".