Black Widow: la relazione tra Natasha Romanoff e Rick Mason anticipata da un membro del cast

Black Widow arriverà nelle sale nel 2021, dopo essere slittato più di una volta a causa della pandemia di Covid-19, e nelle ultime ore è stata diffusa una nuova anticipazione grazie a O.T. Fagbenle interprete di Rick Mason, nuovo personaggio che avrà una relazione particolare con Natasha Romanoff.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Black Widow, infatti, introduce l'attore O.T. Fagbenle nel ruolo di Mason, che si pensa sia basato su Rick Mason, un personaggio dei fumetti apparso anche in Spider-Man: Miles Morales. Nel nuovo Black Widow: The Official Movie Special Book dei Marvel Studios l'interprete ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, parlando anche di un legame particolare con la protagonista:

"Mason è un cercatore di persone che non sono molto esperte di armi, come quelle che fanno parte della criminalità. Può trovare tutto ciò di cui hai bisogno. Ha avuto una relazione facendo un lavoro per la Vedova Nera, e si è creata una certa intesa. Si ha la sensazione che ci sia qualcosa di più di una relazione puramente lavorativa tra loro"

Dalle parole di O.T.Fagbenle, pare quindi che Natasha Romanoff potrebbe avere una relazione amorosa con Mason: "La storia di Mason comincia quando Natasha sta cercando di scappare, ed ha bisogno di un posto dove nascondersi. Quindi ci frequentiamo per un po'. E poi, quando si mette nei guai, mi richiama. La aiuto con un Chinook. Se hai bisogno di un elicottero, sono la persona giusta. Ogni volta che si mette nei guai, lei mi chiama."

Black Widow: primo sguardo al personaggio di Mason, escluso dal marketing (FOTO)

Queste rivelazioni permettono ai fan di capire qualcosa in più sul ruolo di questo nuovo personaggio e sulla trama, ancora non svelata del tutto, di Black Widow. Sappiamo però che in questo film stand-alone, verrà raccontata la storia di Natsha come spia, prima di diventare un membro degli Avengers.

Diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer, Black Widow vedrà nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, William Hurt, O.T. Fagbenle e Ray Winstone.