Black Widow: primo sguardo al personaggio di Mason, escluso dal marketing (FOTO)

C'è un personaggio di Black Widow che finora è stato completamente escluso dal marketing del cinecomic Marvel: si tratta di Mason, interpretato da O.T. Fagbenle, di cui finalmente è stata svelata una foto.

Grazie all'uscita dell speciale libro Marvel Black Widow: The Official Movie Special Book (via @Bob89507867), hi fan possono finalmente dare unos guardo a personaggio interpretato da O.T. Fagbenle che affiancherà Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour.

Perché Mason finora è stato escluso dal marketing? Per quanto ne sappiamo, Mason sarebbe un vecchio collega di Natasha Romanoff del periodo dello S.H.I.E.L.D. che sarebbe stato romanticamente legato a lei. le immagini non ci forniscono ulteriori dettagli riguardo alla sua presenza nel film. La decisione di non rivelare ulteriori informazioni avrebbe alimentato la teoria dei fan secondo cui dietro il villain Taskmaster - principale minaccia che Natasha sarà chiamata a combattere in Black Widow - potrebbe nascondersi proprio Mason.

L'uscita di Black Widow è fissata al cinema il 7 maggio 2021. Staremo a vedere se nei prossimi mesi, con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, Disney cambierà strategia decidendo di far uscire il film in streaming su Disney+.