Black Widow, quanto potrebbe incassare il film Marvel al debutto nelle sale?

A più di un anno da quando avrebbe dovuto debuttare nelle sale, Black Widow sta finalmente per arrivare sugli schermi di tutto il mondo. Ma quanto incasserà al boxoffice? Ecco cona ne pensano gli esperti.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Lo scorso anno era toccato a Tenet cercare di risollevare le sorti dei boxoffice nazionali e internazionali, ma purtroppo per Nolan e Warner Bros., la situazione sanitaria era ancora troppo precaria per poter riuscire nell'impresa.

Quest'anno, con vaccini alla mano, più cinema aperti e un tasso di contagi decisamente più basso, Black Widow potrebbe riuscire a portare trionfalmente a termine la missione.

Secondo le proiezioni di alcuni insider dell'industria, il film di Cate Shortland con protagonista Scarlett Johansson potrebbe arrivare a guadagnare tra i 65 e i 90 milioni di dollari nel suo primo fine settimana al cinema.

L'analisi proviene dal Pro dei Box Office Shawn Robbins, che parla anche di 225 milioni a livello globale, e circa 65+ milioni a quello domestico (USA) per la pellicola su Natasha Romanoff.

"Queste previsioni sono sostenute dai trend riscontrati online finora. La pagina ufficiale di Black Widow dedicata al trailer del film sul sito di Marvel Entertainment ha generato 14 milioni di visualizzazioni solamente con uno degli spot più recenti, diffuso ad aprile 2021, in aggiunta ai 29 milioni di visualizzazioni per il primo trailer a marzo 2020" afferma Robbins "L'attività sui social media segue una curva simile a quella di precedenti film Marvel come Doctor Strange, Thor: Ragnarok e Ant-Man and The Wasp".

Ma anche se Black Widow rimanesse sul piano più basso delle proiezioni, ricorda Comicbook, un'apertura da 65 milioni di dollari sarebbe comunque la più alta dai tempi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (dicembre 2019).

Black Widow arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 su Disney+ con Accesso VIP.