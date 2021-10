Black Widow, Paul Schrader critica il film Marvel e la sua "violenza insensata"

Paul Schrader utilizza il suo profilo Facebook per sparare a zero su numerosi film. Recentemente, il regista di The Card Counter ha criticato aspramente Black Widow e ha posto un interessante interrogativo sul film interpretato da Scarlett Johansson.

Come si può leggere sul suo profilo Facebook, Paul Schrader ha recentemente stroncato Black Widow. Il regista di The Card Counter ha anche posto un interrogativo relativo al film interpretato da Scarlett Johansson. Schrader ha dichiarato: "Ho visto Black Widow mentre ero in volo per Zurigo, una cosa che mi fa venire in mente la domanda: 'La violenza insensata che intorpidisce la testa diventa meno insensata e intorpidisce meno la testa se viene compiuta da delle donne?'".

Il celebre sceneggiatore di Taxi Driver non è nuovo a uscite del genere. Poco tempo fa, ad esempio, Paul Schrader ha stroncato Cry Macho, l'ultimo film diretto da Clint Eastwood. A quel proposito, il regista aveva dichiarato: "Posso apprezzare l'inclinazione a chiudere un occhio per Clint Eastwood, ma un importante regista americano può aver fatto un film così brutto come Cry Macho? Fallisce in ogni ambito: sceneggiatura, luci, location, set, oggetti di scena, guardaroba e casting".

Paul Schrader ha presentato il suo ultimo film (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Card Counter) in occasione della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il progetto con Oscar Isaac e Tye Sheridan è stato tendenzialmente osannato da pubblico e critica.