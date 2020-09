Black Widow: Marvel farà slittare l'intera Fase 4 al 2021?

La situazione sanitaria globale tutt'altro che rosea potrebbe convincere i Marvel Studios a far slittare Black Widow e l'intera Fase 4 al 2021, rimandando ancora una volta l'uscita della pellicola standalone interpretata da Scarlett Johansson.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Dopo l'iniziale rinvio da maggio a novembre, secondo alcuni rumor diffusi da Shobiz CheatSheet e MovieWeb, Disney starebbe aspettando di avere gli incassi precisi dell'uscita di Mulan in streaming su Disney+ per decidere il da farsi.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

In passato i Marvel Studios hanno garantito in più occasioni l'uscita nelle sale di Black Widow, negando fermamente l'ipotesi dello streaming per il cinecomic, ma è anche vero che, pur con la richiesta di un pagamento aggiuntivo, Mulan sta facendo molto bene ed è diventato il titolo numero uno su Disney+ fin dall'uscita. Al tempo stesso i riflettori sono puntati su Tenet, che ha deciso di fare da apripista alla riapertura delle sale pur incontrando molti ostacoli.

Il buon risultato ottenuto da Mulan non significa che Black Widow seguirà le sue orme, ma è possibile che Disney prenda in considerazione la possibilità di far uscire altri titoli con la tattica del Premier Access su Disney+. Al tempo stesso, le principali catene di cinema americane stanno cercando di riaprire. AMC ha già riaperto circa 100 sale, offrendo il 15% di film per incoraggiare il pubblico a fare ritorno.

Black Widow: l'intera trama e le due scene post-credits svelate in un leak su Reddit?

A oggi, l'uscita di Black Widow in sala è fissata al 6 novembre, ma secondo CBR il CEO IMAX Rich Gelfond è convinto che Marvel farà slittare tutte le uscite al 2021. A Deadline Gelfond ha dichiarato:

"Marvel ha vari film in programma per l'anno prossimo. Scommetto che faranno slittare alcune date, ma ora come ora è difficile dirlo."

Lo schedule Marvel per il 2021 include Eternals (12 febbraio) e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 maggio). Inoltre è in programma la produzione del nuovo capitolo su Spider Man Marvel/Sony, in uscita il 17 dicembre 2021. Sony ha in uscita altri due cinecomic, Morbius (19 marzo) e Venom: Let There Be Carnage (25 giugno). Lo slittamento di Black Widow al 2021 potrebbe cambiare ancora una volta le carte in tavola, ma questo lo scopriremo prossimamente.