Black Widow: il cinecomic Marvel non sarà vietato ai minori!

Nonostante le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, Black Widow, il cinecomic Marvel ispirato al personaggio interpretato da Scarlett Johansson, non sarà vietato ai minori. Parola di Kevin Feige!

In un'intervista esclusiva per ComicBook, il presidente della Marvel ha escluso la possibilità di un film vietato ai minori, Black Widow manterrà la limitazione PG-13 negli Stati Uniti:

"Esatto, non è mai stato previsto un film R-rated. Basta che qualcuno scrive 'Ho sentito che sarà vietato ai minori!' e tutti quanti iniziano a darlo come certo."

Cate Shortland è stata ingaggiata per dirigere il cinecomic e utilizzerà una sceneggiatura supervisionata da Jac Shaeffer. Secondo le prime anticipazioni, il film dovrebbe essere ambientato nel 2006, due anni prima di Iron Man, e raccontare l'origine di Black Widow (alias Natasha Romanova) che alla nascita viene data al KGB che la cresce addestrandola a diventare una potente agente. Quando l'URSS scompare, il governo prova a eliminare Black Widow, ma lei riesce a fuggire. La ritroviamo a New York nel presente dove lavora come agente freelance 15 anni dopo la caduta dell'Unione sovietica.

Black Widow, la cui protagonista dovrebbe essere sempre Scarlett Johansson, sarà il secondo film Marvel incentrato su un'eroina dopo Captain Marvel. Il film dovrebbe arrivare nei cinema nel 2020.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!