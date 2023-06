Black Widow, Lucrecia Martel non ha visto il film: 'Gli effetti della Marvel sono davvero brutti'

Lucrecia Martel non le manda a dire. La regista argentina ha criticato apertamente Marvel per la scarsa qualità degli effetti speciali. La regista di Zama, che in precedenza aveva rivelato di essere stata contattata dalla Marvel per dirigere Black Widow, ha dichiarato a The Film Stage di non aver mai visto il film del 2021 diretto da Cate Shortland.

"No, non ho visto Black Widow. Ma ci ho provato" ammette. "Alcuni dei film Marvel sono disponibili sugli aerei, quindi ne ho visti alcuni. Trovo che il suono sia di pessima qualità, così come gli effetti visivi e sonori. È la scelta dei suoni collegati agli effetti, che in realtà è molto brutta. E il modo in cui viene utilizzata la musica è davvero orribile".

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Dopo il rifiuto dell'offerta di Marvel, che la voleva alla regia di Black Widow, Lucrecia Martel ha spiegato in dettaglio la conclusione della trattativa dichiarando:

"Hanno contattato un gran numero di registe donne. Non avrei mai immaginato che la Marvel potesse contattare e riunire un pool di registe di cui avrei parte anche io. Mi sarebbe piaciuto fare un film con loro, ma avrei dovuto fornire qualcosa che mi sarebbe piaciuto vedere in quel mondo".

"Guardare i film Marvel è doloroso per le orecchie"

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Martel ha rivelato che il primo incontro con Marvel è avvenuto in occasione del decimo anniversario dello studio:

"Durante l'incontro mi hanno detto 'Ci serve una regista perché abbiamo bisogno di qualcuno che sia profondamente coinvolto con lo sviluppo del personaggio di Scarlett Johansson. Inoltre mi hanno detto 'Non ti preoccupare delle scene d'azione, ci penseremo noi'. Mi sono detta 'Mi piacerebbe incontrare Scarlett Johansson, ma le scene d'azione le vorrei girare io'. Le compagnie sono interessate alle registe, ma pensano ancora che le scene d'azione siano per registi. La prima cosa che ho chiesto loro è stata se potevano cambiare gli effetti speciali perché ci sono così tanti laser. Li trovo orribili. Anche la colonna sonora dei film Marvel è piuttosto orrenda. Forse non siamo d'accordo su questo, ma è davvero difficile guardare un film Marvel. È doloroso per le orecchie guardare i film Marvel."