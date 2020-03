Black Widow, Lorne Balfe sostuisce Alexandre Desplat come compositore del film

Black Widow avrebbe un nuovo compositore: a quanto pare, Lorne Balfe subentrerà ad Alexandre Desplat per realizzare la colonna sonora del film Marvel con protagonista la Vedova Nera di Scarlett Johansson.

Desplat (La Forma dell'Acqua, Il Discorso del Re) era stato precedentemente annunciato come compositore della pellicola su Natasha Romanoff, ma secondo Film Music Reporter questi sarebbe stato sostituito da Lorne Balfe (Mission: Impossible - Fallout, Bad Boys for Life).

Per chi non vedeva l'ora di scoprire il sound scelto da Alexandre Desplat per il film sarà sicuramente una cattiva notizia, ma cambiamenti di questo tipo non sono infrequenti durante la produzione delle pellicole.

Al momento, la principale preoccupazione dei Marvel Studios, come di tutti gli studi cinematografici, è quella di trovare il modo di procedere con la produzione e la distribuzione dei suoi contenuti.

Black Widow sarebbe dovuto uscire nelle sale questo aprile, salvo poi essere rimandato - a data da destinarsi - come il resto dei film in uscita in questo periodo.

Rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà la finestra distributiva prescelta per il film.