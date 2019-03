Black Widow: Florence Pugh affiancherà Scarlett Johansson

Black Widow avrebbe trovato la sua co-protagonista, secondo Variety sarà infatti Florence Pugh ad affiancare Scarlett Johansson nella pellicola standalone incentrata su Vedova Nera.

Florence Pugh è nella rosa delle preferenze dei Marvel Studios fin da ottobre, ma per adesso la compagnia non ha ancora confermato ufficialmente l'ingaggio nel prequel dedicato alla storia delle origini di Natasha Romanoff. A contribuire alla scelta di Marvel, sarebbero state le recensioni più che positive della performance di Florence Pugh nel dramedy Fighting with My Family. che dunque sarebbe stata preferita a Emma Watson.

Le riprese di Black Widow dovrebbero prendere il via nel mese di giugno. Alla regia del film ci sarà Cate Shortland, la sceneggiatura è firmata da Jac Schaeffer e nel lungometraggio dovrebbe esserci anche un attore, di circa quaranta anni, nel ruolo del villain coinvolto nella storia portata sul grande schermo. Le indiscrezioni emerse dalle audizioni non hanno svelato l'identità del personaggio e molti fan pensano che si tratti di Taskmaster o Red Guardian. Andre Holland sarebbe in pole position per il ruolo, almeno secondo i rumor.

Secondo le prime anticipazioni, Black Widow dovrebbe prendere il via nel 2006, due anni prima di Iron Man, e raccontare l'origine di Black Widow (alias Natasha Romanova) che alla nascita viene data al KGB che la cresce addestrandola a diventare una potente agente. Quando l'URSS scompare, il governo prova a eliminare Black Widow, ma lei riesce a fuggire. La ritroviamo a New York nel presente dove lavora come agente freelance 15 anni dopo la caduta dell'Unione sovietica.

Nell'attesa, chi vuol rivedere Black Widow sul grande schermo potrà farlo a partire dal 24 aprile in Avengers: Endgame. Per quanto riguarda Florence Pugh, a breve la vedremo nell'horror di Ari Aster Midsommar e nell'attesa versione di Piccole donne diretta da Greta Gerwig.

