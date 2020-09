Black Widow, Florence Pugh frena le ipotesi di sequel: "Bisogna prima vedere la reazione a Yelena"

Florence Pugh ha smentito che siano già in fase di sviluppo dei sequel di Black Widow, il film Marvel di cui sarà protagonista accanto a Scarlett Johansson. L'interprete di Natasha aveva già parlato della scelta di passare il testimone alla sua giovane collega, tuttavia per ora bisognerà attendere prima di assistere a ulteriori lungometraggi con protagonista Yelena.

Intervistata da Total Film, l'attrice ha spiegato accennando a un possibile sequel di Black Widow: "Se ti viene chiesto di realizzare un film Marvel, ed è stato così elettrizzante, divertente ed eccitante farne parte, allora ovviamente inizi a pensare 'O mio dio, ecco cosa vuol dire, allora cosa accade dopo?'".

Florence Pugh ha quindi proseguito sottolineando: "Se accade e sono abbastanza fortunata perché le persone apprezzano il mio personaggio, c'è una strada eccitante da percorere. Sarei sciocca a non esserne eccitata. Penso che far parte del club Marvel sia un onore grandioso. Ma vedremo, per prima cosa, se alle persone piacerà Yelena".

Scarlett Johansson, invece, si è dichiarata convinta che il personaggio della collega sia destinata a diventare l'erede di Vedova Nera: "Si tratta di un personaggio decisamente indipendente, è forte e diverso. Rispetto a Natasha è così differente".

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

Black Widow: un simbolo nascosto nei character poster dei personaggi