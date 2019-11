Black Widow, Florence Pugh: "Il film sarà duro ed emozionante"

Black Widow riporterà sul grande schermo il personaggio Marvel interpretato da Scarlett Johansson e l'attrice Florence Pugh ha svelato qualche dettaglio relativo alla sua esperienza sul set, definendola "bizzarra e folle".

La giovane star, durante una puntata di Actors on Actors, ha svelato all'amica e collega Beanie Feldstein: "Ho finito le riprese circa tre settimane fa. Ho ottenuto il ruolo a marzo, aprile, e abbiamo iniziato la preparazione a maggio e poi abbiamo girato nel corso dell'intera estate. Abbiamo girato a Londra, Budapest, Marocco e poi siamo andati per un po' ad Atlanta".

Florence Pugh ha quindi sottolineato quanto sia stata felice di poter lavorare in Black Widow con Scarlett Johansson e con la regista Cate Shortland, definita "meravigliosa e calorosa" spiegando: "Si è trattato di un'esperienza davvero, davvero unica e speciale. Non so come siano gli altri film e cosa vuol dire girarli, ma mi ricordo di essere stata sul set molte volte e di aver pensato 'So che non è così, so che è qualcosa di unico e devo viverlo al meglio'".

Parlando del film che sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, l'attrice ha spiegato: "Penso che sia qualcosa di duro, davvero doloroso e meraviglioso e che le persone saranno davvero sorprese da quello che offre un film d'azione talmente grande con così tanto cuore. E so che molte persone saranno emozionate perché il personaggio di Scarlett ha avuto un epilogo così duro, ma è stato speciale imparare da lei e sta interpretando questo ruolo da un decennio, lavorando in questo genere di film. Per questo motivo il fatto che fosse il suo film è così speciale. E sono arrivata lì e ho potuto vedere come gira le sequenze d'azione e le affronta, è tutto merito suo".

Black Widow, diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, vede interpreti Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata nelle sale americane per il 1 maggio 2020.