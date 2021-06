Black Widow è il film di chiusura del Taormina Film Fest 2021

Black Widow, il 24esimo film del Marvel Cinematic Universe, il primo della Fase Quattro, chiuderà sabato 3 luglio la 67ma edizione del Taormina Film Fest 2021. Diretto da Cate Shortland, l'atteso lungometraggio è dedicato al passato da spia russa di Natasha Romanoff, diventata un pilastro degli Avengers.

Black Widow: Scalett Johansson e Florence Pugh in una scena

Il pubblico del Festival potrà vedere il film alcuni giorni in anticipo rispetto alla data di distribuzione italiana al cinema e su Disney+ con Accesso VIP.

"Presentare per la prima volta al pubblico italiano il film targato Marvel Studios Black Widow è il simbolo di ciò che desideravamo: il ritorno al cinema condiviso, in sala, davanti a un grande schermo dove si potrà godere tutti insieme di un'altra avventura Marvel dall'irresistibile fascino pop. Il fatto che il film sia diretto dalla regista Cate Shortland e interpretato dalla star internazionale Scarlett Johansson non fa che connotare ulteriormente questa edizione del Taormina Film Fest in chiave di women's power", dichiarano i direttori Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia.

Il lungometraggio targato Marvel Studios Black Widow è il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Cate Shortland da una sceneggiatura di Eric Pearson, con protagonisti Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz. Il film arriverà il 7 luglio nelle sale cinematografiche italiane e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP*.

Sarà dunque un entusiasmante spy thriller d'azione a chiudere il Taormina Film Fest, siglando una 67ma edizione che, dal 27 giugno al 3 luglio, esplora generi, stili e linguaggi differenti, un'offerta inclusiva e differenziata pensata per tutti i tipi di pubblico.